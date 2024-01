La storia | Aquaman o Il padrino? La tv dell’8 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 8su RaiUno alle 21.25 andrà inonda la fiction “La”, con Jasmine Trinca, Valerio Mastandrea, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga. La maestra Ida Ramundo è ebrea, ma lo tiene nascosto. Il marito è morto anni prima e lei vive con suo figlio Nino, adolescente bellissimo ed esuberante. La vita di Ida trascorre fra scuola e il quartiere San Lorenzo, dove abita. E’ a volte impaurita, ma è anche una donna tranquilla e può contare sull’aiuto di un amico, l’oste Remo. Un giorno didel 1941 tutto cambia: Gunther, un giovanissimo soldato tedesco, la segue in casa e la violenta. È quello il giorno in cui labussa alla porta di una donna normale: Ida si scopre incinta. Mentre Nino è lontano al campeggio con gli Avanguardisti, nasce un neonato ...