La storia | anticipazioni 8 gennaio della serie tv | trama | cast | tutti i dettagli

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Dopo una lunga attesa, Lasi appresta a fare il suo debutto in prima serata su Rai Uno, a partire dal lunedì 8. Latv nasce come trasposizione sul piccolo schermo dell’omonimo romanzo di Elsa Morante ed è diretta da Francesca Archibugi. Di seguito, le. L’attesa è ormai giunta al termine: Ladebutterà in prima serata su Rai Uno lunedì 8. Latv, basata sull’omonimo romanzo di Elsa Morante, è stata presentata in anteprima alla 18^ Festa del Cinema di Roma. A distanza di mesi, lo show si appresta a fare il suo esordio con la prima delle quattro puntate previste, nel corsoquale andranno in onda i primi due episodi. La(History: A Novel), director Francesca Archibugi, ...