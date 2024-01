La società della neve | le location estreme dove è stato girato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Laè l’ultimodiretto da Juan Antonio Bayona, che ha scelto di girare ilsoprattutto ininvece che in studio; la conseguenza di questa decisione è che la crew è stata impegnata negli stessi luoghinel 1972 è accaduto il disastro sulle Ande che viene raccontato in questo titolo. “Una delle nostre decisioni principali è stata quella di puntare all’autenticità e al realismo” ha raccontato ilmaker. Come riportato da Independent, questo ha significato principalmente girare sulle montagne delle Ande, in Cile e in Sierra Nevada. Il regista ha raccontato: “Nessun membro del team hain circostanze così”. Per prepararsi alle riprese e immergersi nella storia ...