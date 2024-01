La società della neve | Le differenze tra il film di J A Bayona e la drammatica storia vera

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Su Netflix è appena arrivato La, presentato comedi chiusura alla Mostra del Cinema di Venezia, ildi J.A.che racconta il vero disastro aereo delle Ande avvenuto nel 1972. Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione del, la cura messa nella ricostruzione dei fatti realmente accaduti è estrema: dalla scelta dei protagonisti (tutti sudamericani, di discendenza argentina ed uruguaiana) a quella delle location, in cui la truope si è ritrovata a lavorare in condizionimente estreme. Come è logico immaginare, per quanto ci si sia attenuti il più possibile alla realtà, la complessità di quanto accaduto ai sopravvissuti di quella terribile tragedia non può trovare completamente spazio in un lungometraggio di ...