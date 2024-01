La società della neve | la spiegazione del finale | doloroso ma pieno di speranza | del film di J A Bayona

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Nel suo ultimo, presentato in chiusura alla 80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, J. A.porta sullo schermo la tragica storia vera dei sopravvissuti del volo 571 delle forze aeree uruguayane, precipitato il 13 ottobre 1972 nel cuore (ghiacciato)Cordigliera delle Ande. Come abbiamo visto nella nostra recensione, si tratta di un’opera terribilmente intensa e caratterizzata da un realismo devastante, capace di indagare la reale natura dell’essere umano quando viene messa alla prova in un contesto nel quale la vita stessa non è contemplata. Cosa siamo disposti a fare pur di sopravvivere? Una domanda che governa l’intero lavoro del regista spagnolo e che spinge il proprio limite sempre più in là, in modo quasi impercettibile ma inesorabile, tracciando confini dai quali è impossibile tornare ...