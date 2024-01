La sinistra ha paura anche del tricolore che non è di destra

"Lapensi ad altro". Anche Sansonetti scarica i dem Del Re, che ha un importante numero di ... 'Chi hadelle primarie, hadella democrazia. Non siamo noi che siamo venuti via dal Pd.Laavrebbe potuto se non altro servire da collante per adunare gli sforzi, ma la politica non ... Ecco perché può diventare una battaglia dellagabriele segre ©Intervista al presidente della Anm: “La risposta alla cosiddetta paura della firma degli amministratori non può essere l’abolizione” ...Il presentatore di Affari Tuoi potrebbe tornare alla conduzione del sesto Festival della canzone italiana, ma Rosario lo prende in giro per l'ennesima volta ...