La Roma pareggia con l’Atalanta Le pagelle dei giallorossi

(Di lunedì 8 gennaio 2024)-Atalanta termina in pareggio, con gli uomini di Mourinho che hanno offerto un’ottima prestazione. La partita inizia subito in salita, con il gol dell’olandese Koopmeiners e l’occasione di De Ketelaere ottimamente sventata da Rui Patricio. Dopo queste prime due occasioni lacresce in tutto il primo tempo, creando azioni pericolose e trovando il gol del pareggio grazie a Paulo Dybala dal dischetto. Il secondo tempo vede una partita molto fisica, con numerosi falli e vari gialli (per lo più bergamaschi). Al termine dei 90 minuti laavrebbe meritato la vittoria, tuttavia, non si è riusciti a capitalizzare le varie occasioni avute nell’arco della ripresa. Vediamo nel dettaglio i voti dei calciatori della: Rui Patricio 6,5 – Ottima parata nel primo tempo sul tiro di De Ketelaere, sul gol subito non poteva ...