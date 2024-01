La ricchezza in Italia è concentrata in poche mani | il 5% delle famiglie ne detiene il 46%

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ini principali indici di disuguaglianza sono rimasti sostanzialmente stabili tra il 2017 e il 2022, dopo essere aumentati tra il 2010 e il 2016, mentre la concentrazione dellarisulta inferiore a quella media dell’area dell’euro, come avviene in Francia, laddove in Gera risulta più pronunciata. È quanto emerge dai primi risultatinuove statistiche sperimentali trimestrali dei conti distributivi sulla(Distributional Wealth Accounts, Dwa) condotte dalla Bce, che per la Penisola vengono elaborate dalla Banca d’in, i dati dell’Nel Belpaese il 5%ne ...

E' quanto emerge dai dati delle nuove statistiche trimestrali sui conti distributivi delladelle famiglie italiane della Banca d'. Secondo le statistiche, la composizione del ...... chi investe, chi producee contribuisce al Pil del Paese. C'è un odio sociale dilagante ... 'Se io ho la residenza a Montecarlo, ma le aziende sono in, pagherò le tasse in. Non ..."Il cinque per cento delle famiglie italiane più ricche possiede circa il 46 per cento della ricchezza netta totale". E' quanto si legge nell'analisi della Banca d'Italia nell'ambito Bce secondo cui ...L'Italia è sotto la media Ue per concentrazione della ricchezza, secondo un'analisi della Banca d'Italia. La Germania è il paese con il maggior grado di disuguaglianza. Il divario rispetto all'area Ue ...