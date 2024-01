La questione dei presunti video sexy di Trump va spiegata bene

Leggi su panorama

(Di lunedì 8 gennaio 2024) È scoppiato un mezzo putiferio su alcuni media italiani. Jeffrey Epstein, stanno riportando, sarebbe stato in possesso di filmini in cui Donaldavrebbe avuto rapporti sessuali con una donna amica del finanziere, impiccatosi in carcere ad agosto del 2019. La notizia è stata principalmente ripresa da un articolo del New York Post. Peccato però che, in svariati casi, sia stata riportata soltanto la metà di questo articolo. Ma andiamo con ordine. La testata americana cita uno scambio di email del 2016, in cui una delle accusatrici di Epstein, Sarah Ransome, affermava effettivamente “di avere copie di nastri che Epstein aveva realizzato con alcuni dei suoi amici di alto profilo - tra cui, l'ex presidente Bill Clinton, il principe Andrea e il magnate britannico Richard Branson - che presumibilmente avevano fatto sesso con una donna senza nome”. ...