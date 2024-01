La protesta dei giornalisti della Dire | licenziati e sospesi tra Natale e Capodanno | ' Atto gravissimo'

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Una situazione assurda quella dei colleghi dell'agenzia di stampa, 'usati' dal proprio editore per chiedere la riattivazione dei contributi all'editoria al governo. Dopo i 14 licenziamenti ...

L’intervista al Consigliere del Movimento dopo che nella giornata di ieri 3 consigl ieri di minoranza hanno deciso di non partecipare al Consiglio ... (puntomagazine)

Sembra che non tutti siano felici di riveder Ilary Blasi al timone della nuova edizione de L’ Isola dei Famosi . Ecco cosa succede (comingsoon)

Situazione difficile per Filippo Turetta , il giovane accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, uccisa l’11 novembre scorso a ... (caffeinamagazine)

Le mogli dei russi mandati a combattere in Ucraina si sono mobilitate con una Protesta simbolica, portando fiori rossi sulla fiamma del milite ... (ilfattoquotidiano)

Le mogli dei russi mandati a combattere in Ucraina si sono mobilitate con una Protesta simbolica, portando fiori rossi sulla fiamma del milite ... (tpi)

Una situazione assurda quellacolleghi dell'agenzia di stampa Dire, 'usati' dal proprio editore per chiedere la riattivazionecontributi all'editoria al governo. Dopo i 14 licenziamenti arrivati a Natale, nella notte dell'ultimo dell'anno per altri 17 giornalisti sono arrivate le lettere di sospensione - un provvedimento ......con unaa suo dire insensata visto che il settore è già "altamente sovvenzionato". Una miccia che ha acceso il fuoco alla vigilia della mobilitazione generale indetta dall'Unione tedesca...Presidio dei colleghi dell'agenzia Dire a Roma contro licenziamenti e sospensioni decisi dalla proprietà: "Atto gravissimo e senza fondamento giuridico".Il governo tedesco non ha ancora assicurato l’approvazione del bilancio 2024 e deve riaffrontare una stagione di scioperi. I macchinisti aderenti al sindacato GDL annunciano un’agitazione di tre giorn ...