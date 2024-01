La MaMa Umbria promuove Spoleto a New York il 17 Gennaio 2024 con l’avvio delle attività del centro artistico Spoletino

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Laa NewSi aprono il 17negli U.S.A. ledalDaa Newil passo è breve, con un ponte internazionale come LaInternational. Sarà infatti la Grande Mela la prima tappa deldi residenza artistica, in cui verranno promosse leartistiche in programma proprio aper tutto il. Un “Kickoff Event” il 17con spettacoli ed eventi enogastronomici a firma umbra. In questa occasione sarà anche ...

Da Spoleto a New York il passo è breve, con un ponte internazionale come LaInternational. Sarà infatti la Grande Mela la prima tappa del centro di residenza artistica Spoletino, in cui verranno promosse le attività artistiche in programma proprio a Spoleto per ...Dall'arriva Fiorfiore , Grechetto di Todi di Roccafiore con 12 mesi di anfora e botti di ... nato a Trieste e prodotto con Cafe de, monorigine del Rwanda proveniente da una cooperativa ...Si aprono il 17 Gennaio negli USA le attività dal centro artistico spoletino: in cantiere spettacoli ed eventi enogastronomici ...