La Lazio punge il romanista Cioffi | il video social che accende il derby

Larisponde a Gabriele Cioffi, che al termine della sfida di domenica, vinta dagli uomini di Sarri per 2 - 1 , aveva punto i biancocelesti, augurando alla Roma di qualificarsi per la Champions ...Laè squadra sorniona, le trame che laè abituata a fare oggi non le ho viste ed è merito nostro, poi con due tiri la vince, hanno giocatori di grande qualità, in corsa Champions Non ...La Lazio risponde a Gabriele Cioffi, che al termine della sfida di domenica, vinta dagli uomini di Sarri per 2-1, aveva punto i biancocelesti, augurando alla Roma di qualificarsi per la Champions ...Nel video c'è spazio anche per una frecciatina a Fabio Caressa (che nel corso dell'ultima trasmissione condotta su Sky aveva dimenticato di menzionare i biancocelesti, leggendo la classifica e ...