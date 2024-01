La Germania è pronta ad autorizzare la vendita dei cacciabombardieri Eurofighter all’Arabia Saudita

Francoforte, 17 ott. (Adnkronos) - Un'app per cellulare per gli spettatori degli stadi tedeschi per vedere le Decisioni del Var (Video Assistant ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – Un’app per cellulare per gli spettatori degli stadi tedeschi per vedere le Decisioni del Var (Video Assistant Review) potrebbe ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – Un’app per cellulare per gli spettatori degli stadi tedeschi per vedere le Decisioni del Var (Video Assistant Review) potrebbe ... ()

...27 Stati membri dell'UE insieme arrivano a circa 268 - di cui oltre l'81% da soli 8 Paesi (,... Il ministro della Difesa tedesco: L'Europa deve esserealla guerra entro la fine del ...In Aggiornamento: Prenderà ufficialmente il via domani 9 gennaio a Francoforte () il Torneo Wevza Under 20 maschile e la Nazionale guidata in panchina da Michele Zanin èa fare il suo debutto: ore 16.30, alla Wintersporthall di Francoforte in campo contro il ...Clima, donne e giovani in agricoltura, benessere animale e sicurezza alimentare sono i quattro pilastri su cui si deve fondare il settore per costruire il futuro del Paese e dell'Europa in generale ...Con un classico colpo di scena la Germania ha annunciato di essere pronta a revocare l’embargo alle forniture di armi e componenti disposto nei confronti dell’Arabia Saudita. La clamorosa virata è sta ...