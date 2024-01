La «gentrificazione carina» secondo Giovanni Semi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Facendo interamente nostri i radiosi propositi di uno della miriade di manifesti aziendali green, scegliete voi quale tanto sono tutti uguali, non possiamo che aggiungere qualche piccola nota di speranza per un futuro che a tratti, ma solo a tratti, ci sembra fottuto e invece di sicuro non lo è. Se lasciamo da parte la possibilità, certamente minima, di un’estinzione di massa del genere umano nei prossimi mesi, è bene attrezzarsi per vivere al meglio delle nostre capacità il tempo che verrà (o che ci rimane). Vivere bene vuol dire farlo in maniera sostenibile e perciò green. Il colore verde oltre a essere quello della speranza, è anche quello delle piante e le piante sono buone e belle e noi tutti vorremmo un mondo pieno di piante. Se coniughiamo green e bellezza, otteniamo gli orti urbani. Noi idealisti del green, se potessimo, disneremmo i nostri quartieri di ...