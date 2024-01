La divertente gag di Jennifer Lawrence ai Golden Globes 2024 | che poi esulta quando vince l’amica Emma Stone video

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 8 gennaio 2024)regala aiuna delle gag più divertenti della serata. Mentre veniva annunciato il premio per la migliore attrice in un film commedia o in un musical,è stata inquadrata dalle telecamere, la vincitrice dell’Oscar ha detto “Se non vinco, me ne vado!”. Laè stata nominata nella categoria per la sua interpretazione nella commedia per adulti No Hard Feelings, tradotta in Italia col titolo di Fidanzata in Affitto. L‘attrice ha poi perso la statuetta, che è stata vinta daper la sua interpretazione in Povere Creature!, film di Yorgos Lanthimos presentato a Venezia lo scorso anno.ed...