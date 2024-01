La danza della luna e il sole nero | ecco tutti gli eventi imperdibili nel cielo del 2024

Oscar Pistorius è stato rilasciato dal carcere dove era detenuto da 11 anni per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, avvenuto il giorno di ... (panorama)

Da oggi Oscar Pistorius è in libertà vigilata. dopo aver scontato 9 anni di galera per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, l’ex campione ... (ildifforme)

Sarà in libertà vigilata fino al 2029, alla scadenza della sua condanna. L’ex atleta paralimpico vivrà a casa di suo zio (vanityfair)

Oscar Pistorius ha lasciato il carcere di Atteridgeville, in Sudafrica, dopo aver scontato metà dei 13 anni e cinque mesi di pena per l'omicidio ... (247.libero)

