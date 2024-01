La cinese Cosco ferma le navi container da e per Israele “Per i commerci si attendono settimane molto difficili”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Lail trasporto di prodotti da e persulle sue 256 porta. Gli attacchi delle milizie Houthi al largo delle coste yementite fanno paura e hanno nel mirino soprattutto i trasporti con, in quanto atti di ritorsione per i bombardamenti in corso a Gaza. Nelle scorseattacchi e assalti hanno coinvoltodi diversi armatori, a cominciare da Maersk. Le milizie hanno ora chiesto ai vascelli di comunicare la loro estraneità con idiper ottenere una sorta di lasciapassare. Ma nell’incertezza e di fronte ad un rischio che permane nonostante la task force a guida statunitense che incrocia nell’area, moltepreferiscono ...

Forse anche laShipping ritornerà su quella via, traendo benefici da uno schieramento di sicurezza a cui Pechino non vuol partecipare (e con cui non intende coordinarsi).Anche quelle cinesi comee Oocl. Eppure, proprio la Cina , potrebbe sfruttare questa crisi a ... In tutto questo la Russia otterrebbe dal partnerprezioso know how , aiuti economici e ...(Foto courtesy Autorità Portuale Ashdod) L’armatore leader mondiale e numero quattro tra i vettori oceanici, China COSCO (China Ocean Shipping Company) ha cancellato tutti i servizi verso Israele, une ...Il segretario di Stato Usa Antony Blinken è volato negli Emirati Arabi Uniti per cercare una soluzione alla guerra tra Israele e amas (Hamas) che sta infiammando la regione. Prima di recarsi nello St ...