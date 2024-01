La battaglia di Alamo | uno dei grandi spettacoli degli anni ' 60 che resiste tutt' oggi

(Di lunedì 8 gennaio 2024) LADIRai Movie ore 21.10, con John Wayne, Richard Widmark e Laurence Harvey. Regia di John Wayne. Produzione Usa 1960. Durata: 3 ore e 13 minuti LA TRAMA Il nazionalismo " da falco" di John Wayne trovò la più spettacolare espressione in questa rievocazione di una delle più famose pagine di storia americana. Nel 1836 il Texas era ancora provincia messicana. Ma i texani votarono la secessione. Secessione che il dittatore Santa Ana volle reprimere colla forza. Con quattromila uomini passò il confine, ma a San Antonio trovò una strenuanza. 185 texani guidati dai leggendari Jim Bowie e Davy Crockett asseragliati nella missione diper due settimane bloccarono l'esercito nemico. Furonoi massacrati, ma il sacrificio non fu vano, quelle due settimane permisero al Texas di ...

