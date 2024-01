Kooyong Classic | non ci sarà un vincitore Il numero di partite di Sinner può variare

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 gennaio 2024) E’ stato rilasciato l’ordine di gioco della prima giornata del2024 di tennis, storico torneo d’esibizione, ed è stato confermato il programma con quattro match al giorno: si conoscono dunque i primi otto tennisti dei quattordici annunciati che scenderanno in campo. Dal 10 al 12 gennaio a Melbourne si disputerà il torneo di esibizione, che in quanto tale, non ha un tabellone, non essendo una manifestazione ad eliminazione diretta, ma ad inviti: Jannikscenderà in campo nella prima giornata, ma ildi match a cui ciascun giocatore prenderà parte dipenderà dagli accordi intercorsi tra il tennista stesso e gli organizzatori. L’ordine di gioco delle altre due giornate verrà svelato sempre nel pomeriggio australiano antecedente, ma il regolamento non pone alcun veto e quindi è possibile che ...