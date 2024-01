Kooyong Classic | Jannik Sinner sfiderà all’esordio un australiano di origine sudafricana

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Si aprirà col botto l’edizione 2024 deldi tennis, torneo d’esibizione che si giocherà a Melbourne: mercoledì 10 gennaio, all’1.00 ora italiana,esordirà contro l’di origini sudafricane Marc Polmans. I due non si sono mai affrontati in un match ufficiale del circuito ATP: si tratta di una prima assoluta. Polmans è attualmente il numero 156 del ranking mondiale, e giocherà ilin quanto ha ricevuto una wild card per gli Australian Open che gli ha permesso di evitare le qualificazioni. Polmans, classe 1997, è un tennista destrorso che gioca il rovescio a due mani, e nell’ottobre del 2020 si è spinto fino al numero 112 del ranking ATP. Nei tornei del Grand Slam non è mai andato oltre il secondo turno, mentre non ha ...