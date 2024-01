Kim Jong-un compie 40 anni | il leader avvolto nel mistero

(Adnkronos) – L'erede al trono "più probabile" in Corea del Nord ha il volto e il nome della figlia di Kim Jong-un . A ritenerlo è Cho Tae-yong, ... (periodicodaily)

Kim Jong-un potrebbe avere già scelto il suo successore : non più la spietata sorella, come ipotizzato di recente, ma la giovanissima figlia Ju-ae. ... (liberoquotidiano)

L'intelligence della Corea del Sud ritiene che i combattenti di Hamas starebbero utilizzando anche armi prodotte in Corea del Nord (ilgiornale)

L'8 gennaio il leader nordcoreano Kim Jong-un compie 40 anni. O almeno così credono la maggior parte degli esperti e delle fonti, stabilendo come anno di nascita il 1984. Nipote del fondatore del Paese, Kim Il Sung, è diventato uno ... Sui social circola un video sul brindisi tra Putin e Kim Jong Un con i due leader titubanti di fronte ai bicchieri. Il contenuto è manipolato ...