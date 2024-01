Juventus al lavoro | Rabiot salta la Coppa Italia

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Non c'è tempo per riposarsi per la: la squadra bianconera, a poche ore dalla vittoriosa trasferta di Salerno si è subito ritrovata alla Continassa per preparare la sfida per i quarti di ...

acquisti ma anche rinnovi in cantiere per la Juve. Giuntoli viaggia spedito verso la fumata bianca: prolungamento in vista per due giocatori. Il ... (serieanews)

TORINO - Laperde per il match con il Frosinone in programma giovedì sera valido per i quarti di finale ... il primo, alle prese con un trauma al ginocchio (che si è sgonfiato) ha svolto...Non c'è tempo per riposarsi per la: la squadra bianconera, a poche ore dalla vittoriosa trasferta di Salerno si è subito ritrovata alla Continassa per preparare la sfida per i quarti di finale di Coppa Italia contro il ...Il centrocampista francese si ferma a causa di un problema muscolare. In dubbio anche Chiesa e Cambiaso mentre rientra Alex Sandro ...Allegri è al lavoro per il match contro i ciociari dei baby bianconeri Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea, valido per i quarti di Coppa Italia: le ultime dalla Continassa ...