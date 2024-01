Juve | sovraccarico al flessore per Rabiot | Chiesa ancora a parte Rientra Alex Sandro

... complici le squalifiche di Pogba e Fagioli, un elemento fondamentale della nuovae talmente ... un turno di riposo sarà comunque utile a evitargli rischi di. Per giunta a Salerno ...Sicure le assenze di Cambiaso (squalificato) e (uscito nel corso del primo tempo della sfida con il Frosinone per un undel bicipite femorale e che starà fermo per almeno altri 10 giorni)...Problemi in casa Juventus dopo la vittoria contro la Salernitana. Secondo quanto riportato da Romeo Agresti di Goal, Adrien Rabiot avrebbe infatti accusato un sovraccarico alla coscia destra. Un ...L'allenamento della Juventus di oggi ha portato una serie di sviluppi in merito alle condizioni fisiche di alcuni giocatori bianconeri, fornendo ad Allegri e alla squadra un quadro certamente più chia ...