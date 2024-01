Juve | si ferma Rabiot | le condizioni

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Lefisiche di Adrien, centrocampista francese dellantus, in vista dei prossimi impegni Problemi in casantus dopo la vittoria contro la Salernitana. Secondo quanto riportato da Romeo Agresti di Goal, Adrienavrebbe infatti accusato un sovraccarico alla coscia destra. Un infortunio che lo terrà fuori per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Frosinone. Prosegue invece il recupero di Federico Chiesta, che resta comunque in dubbio. Sulla via del recupero sia Alex Sandro che Cambiaso.

9' - Juventus pericolosa: cross dalla destra di Rabiot per McKennie che stacca di testa, Costil salva ma l'arbitroil gioco per un fallo. 4' - Salernitana pericolosa: cross dalla sinistra di ...Passata la paura laha ripreso a macinare gioco gestendo il possesso palla e sfruttando la fisicità in pressione e su palla: all'8' Bremer non ha inquadrato la porta di testa.