Juve | Scanavino | 'Colpo a centrocampo? Vediamo come si sviluppa gennaio'

FROSINONE - " In questo momento commentare la Superlega è superfluo . Ci sono il presidente Ferrero e il Ceoche si occupano di questo, noi pensiamo al campo e ai nostri obiettivi" . Così a Dazn , il ds della Juventus , Giovanni Manna , in merito alla decisione della Corte Ue sulla Superlega ...Sulla Superlega " In questo momento commentare è superfluo , ci sono il dottor Ferrero e l'ingegnerche si occupano di questo, noi siamo solo concentrati sul campo ", aggiunge Manna in ...Non solo i punti in classifica ma anche i grandi botti di mercato. Ecco chi è la squadra da battere di questa Serie A. Il mercato di gennaio per rinascere o semplicemente per cambiare marcia e avvicin ...Tribuna affollata a Cremona per vedere la finale di Supercoppa tra Roma e Juve Women Ad assistere alla fina di Supercoppa tra Roma e Juve Women sono presenti sulle tribune dello stadio di Cremona Stef ...