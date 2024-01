Jennifer Aniston sfoggia il “Rachel” ai Golden Globes 2024 FOTO

Ai Golden Globe tra i beauty look cha hanno sfilato sul red carpet a sorprendere è stato il ritorno in chiave contemporanea dell'iconico The Rachel , il taglio di capelli anni '90 diche ha segnato la vita della star. Guardatelo in tutto il suo splendore svolazzante al vento in questo video, postato sul profilo Instagram di Vanity Fair, sui 10 look più belli visti ...La gonna dell'abito Dolce&Gabbana diricorda la coda di una sirena: le applicazioni gioiello a forma di squame danno movimento al look dell'attice. Outfit scenografico per Dua Lipa :...Tio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico ...Il primo grande red carpet del 2024 ha avuto luogo nella città degli angeli. La scorsa notte si è svolta a Los Angeles la cerimonia di premiazione dell’81ª edizione dei Golden globe awards. Ad animare ...