“Jeffrey Epstein aveva video hard di Donald Trump | Bill Clinton e del principe Andrea” | la rivelazione dalle carte desecretate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024)possedevadi “rapporti sessuali” tra una donna e, ile il magnate britannico RicBranson. È la clamorosaemersa dall’ultima tranche di documenti desecretati sul caso. In particolare, una serie di email del 2016 in cui Sarah Ransome, una delle accusatrici chiave del processo per abusi contro, si riferiva a una donna rimasta anonima. Il finanziere-pedofilo, condannato per abusi sessuali e traffico di minori, si è suicidato in cella a New York nel 2019 mentre attendeva un processo per traffico sessuale di minorenni. “Mi confidò della sua disinvolta ‘amicizia’ con. Il signor ...