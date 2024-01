Jacob Elordi sarà il mostro di Frankenstein nel film di Del Toro

(Di lunedì 8 gennaio 2024)interpreterà ildinel nuovodi Guillermo Del, andando a sostituire Andrew Garfield che inizialmente doveva ricoprire il ruolo nell’adattamento cinematograficointerpreterà ildinell’adattamento di Guillermo Del(qui puoi leggere laografia del regista). L’attore famoso per aver interpretato Nates nella serie tv Euphoria (della quale hanno annunciato la terza stagione) va a sostituire Andrew Garfield, l’attore che ha interpretato Spider-Man nella dilogia di The Amazing Spider-Man. L’attore ha dovuto rinunciare al ruolo per altri impegni lavorativi, come ha ...

... interpretato dal sex symbol del momento, e un ragazzo nerd e disadattato figlio di tossicodipendenti (o almeno così sembra), interpretato da uno degli attori emergenti più richiesti e ...E BARRY KEOGHAN Instagram content This content can also be viewed on the site it originates from. Saltburn è sulla bocca di tutti ed è uno dei film più commentati su TikTok . Vasche da ...I ben informati assicurano che, a contendersi l' Oscar 2024 per Migliore attore protagonista, saranno il "maestro" Bradley Cooper, il padre della bomba atomica Cillian Murphy in Oppenheimer e il giova ...Secondo un’esclusiva di Deadline, un nuovo nome si sarebbe aggiunto alla squadra: quello di Jacob Elordi, rising star della GenZ e recentemente chiacchierato per l’interpretazione di Felix in Saltburn ...