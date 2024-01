Jacob Elordi è Frankenstein nel nuovo adattamento di Netflix

Leggi su biccy

(Di lunedì 8 gennaio 2024)è la star del momento e probabilmente ve ne ho parlato fin troppo poco. Per questo motivo voglio rimediare. È notizia di queste ore che il protagonista di Saltburn ha firmato un contratto che lo vedrà recitare nei panni dineldirealizzato da Guillermo Del Toro.is set to play’s monster in newadaption of the classic, @Deadline reports. pic.twitter.com/iwGzXMhoed — Pop Crave (@PopCrave) January 8, 2024 Insieme aci saranno anche Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley e Christian Convery. Guillermo Del Toro scriverà, dirigerà e produrrà l’di ...