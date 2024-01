Ivan Ilic è un giudice

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 8 gennaio 2024)è nome letterario, tolstojano. L’di Lev Tolstoj era russo e, l’diJuric è serbo e centrocampista. Eppure anche lui, il serbo e centrocampista, applica e impone la legge come l’altro, il russo e. È diversa solo la legge. Non di stato, ma di campo, sebbene anche qui la differenza tra campo e stato nel Torino diJuric non è poi così accentuata.non veste la toga, ma in campo si siede sulla scranna e decide, secondo le sue regole, cosa è giusto o sbagliato per compagni e avversari. Occupa il centro del campo e lì in mezzo insegue, pressa, s’accaparra palloni e speranze e poi detta la sua volontà, amministrando i tempi ...