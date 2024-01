Italia - Germania 4 - 3 | Beckenbauer gioca col braccio fasciato

Pubblicato il 5 Gennaio, 2024 E’ iniziato il torneo Wevza under 18 maschile che darà il pass per il Campionato Europeo di categoria e l’ ITALIA ha ... (dayitalianews)

Pubblicato il 5 Gennaio, 2024 Continua a gonfie vele il percorso delle azzurre under 20 nel torneo Wevza che mette in palio un posto per il ... (dayitalianews)

La Germania chiude in bellezza la tappa di casa di Winterberg. Successo per i teutonici nel secondo team relay della stagione (era arrivata la ... (oasport)

In un'intervista a Leggo , la maestra delle scuole dell'infanzia di Sassari ha raccontato ciò che ... Le news della scuola in primo piano, oggi: ... (247.libero)

ILLEGALE, Austria, Bulgaria, Spagna, Finlandia, Francia,, Lituania, Lettonia, Malta, Norvegia, Svezia, Svizzera, Arabia Saudita, Azerbaijan, Cambogia, Singapore, Costa Rica, ...Città del Messico, semifinale dei Mondiali,4 - 3: la 'partita del secolo' fu resa ancora più memorabile da Franz Beckenbauer, che dal 65' minuto fino alla fine dei tempi supplementari giocò con un braccio fasciato per la ...Il copione glielo scrisse Helmut Schon, che era cresciuto calciatore nella Germania nazista, poi si era ritrovato in quella dell’Est ed era alla fine approdato in quella dell’Ovest che allenò ...L’incredibile semifinale al Mondiale 1970 vinta ai supplementari dagli Azzurri. Con Beckenbauer che resta in campo col braccio al collo dopo la lussazione a una spalla ...