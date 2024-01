Israele sposta l’offensiva nel sud di Gaza | guerra “per tutto il 2024”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) –l'offensiva nel sud di, dopo aver annunciato di aver completato la missione di distruggere le infrastrutture di Hamas nel nord della Striscia. Secondo il portavoce militare israeliano, Daniel Hagari, Hamas non opera più in maniera organizzata a nord, anche se sono possibili ancora combattimenti sporadici e lanci di razzi verso

... finanza e affari che intercetta il mondo del conservatorismo politico lungo l'asse Usa -e ... In conseguenza di questa scelta sinegli Stati Uniti, dove compie gli studi per la ...... Uruguay e Cile patrocinata da Netflix ) che di tanto in tantol'attenzione dalla consueta ...parla dei padroni del mondo Le notizie per capire cosa sta succedendo in Medio Oriente trae ...(Adnkronos) – Israele sposta l’offensiva nel sud di Gaza, dopo aver annunciato di aver completato la missione di distruggere le infrastrutture di Hamas nel nord della Striscia. Secondo il portavoce mi ...Paulo Dybala e Teun Koopmeiners hanno avuto uno scontro durante Roma-Atalanta: Dybala ha segnato un rigore e poi ha lanciato il pallone contro la schiena di Koopmeiners, che prima glielo aveva spostat ...