Israele | la guerra contro Gaza sta spaccando l’opinione pubblica

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Una crisi politica finora strisciante emerge con forza in. Dopo che il 6 gennaio una folla di migliaia di persone si è radunata a Tel Aviv per protestareil premier Netanyahu, al mattino dell’8 gennaio alcune decine di manifestanti del movimento Changing Direction e della coalizione Elections Now hanno bloccato a Gerusalemme l’ingresso principale della Knesset, il Parlamento monocamerale israeliano, per chiedere elezioni anticipate. Ma anche l’immediata sostituzione del Governo del premier Benjamin Netanyahu, con l’espulsione degli estremisti dall’esecutivo. Neldi non pochi israeliani il Governo Netanyahu non ha saputo prevenire lo spaventoso massacro di Hamasgli abitanti di alcuni kibbutz il 7 ottobre scorso. Pur avendo da molti mesi indizi che qualcosa del genere sarebbe potuto ...