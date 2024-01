Israele | ira Netanyahu per la fuga di notizie | “Ora macchina della verità per i ministri”

Gli attacchi 'chirurgici' di Israele in Libano e in Siria, quelli degli Stati Uniti a Baghdad, i missili lanciati dagli Houthi contro le navi nel ... (sbircialanotizia)

Le minacce sempre più dirette e terribili contro Israele non lasciano nessuno spazio alla speranza. Da Teheran a Hezbollah il dolore per gli ... (lanotiziagiornale)

A parlarne però è oggi il Washington Post che, attribuendo le informazioni a 'conversazioni private', tfuori la grande paura degli Stati Uniti, mentreentra in una terza fase cruciale ......di Hamas rispondono le oltre 22.000 vittime palestinesi dell'esercito regolare di, il quale non sembra avere nessuna intenzione di cessare questo suo fuoco mortale, perfetta epifania dell'...(Adnkronos) – Israele sposta l’offensiva nel sud di Gaza, dopo aver annunciato di aver completato la missione di distruggere le infrastrutture di Hamas nel nord della Striscia. Secondo il portavoce mi ...(Adnkronos) - Macchina della verità per i ministri e per chiunque partecipi alle riunioni del gabinetto contro le fughe di notizie. Benjamin Netanyahu vuole correre così ai ripari dopo le rivelazioni ...