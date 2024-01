Israele ammette | uccisa per errore una bimba di 4 anni - Save the Children | 10 minori al giorno amputati a Gaza

(Di lunedì 8 gennaio 2024) 08 gen 05:55, media: 8 morti in un raid sul campo profughi di Deir al - Balah L'emittente araba Al Jazeera afferma che almeno otto palestinesi sono stati uccisi stanotte in un bombardamento aereo ...

08 gen 00:22 Germania a: "Operazioni a Gaza siano meno intense" Il ministro degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, in visita a Gerusalemme, ha invitatoad una maggiore moderazione ...... ha detto a Doha insieme al primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al - Thani, nell'ambito del suo tour nei Paesi arabi e in. 07 gen 19:02 Blinken: "Reporter uccisi a Gaza ...Dopo l’ammissione di Israele, arriva la denuncia di Save The Children: “Dieci minori al giorno amputati spesso senza anestesia” ...Guerra tra Israele e Hamas. Due giornalisi sono rimasti uccisi in un raid Israeliano a Khan Yunis, riferisce l'agenzia Wafa: si tratta di Mustafa Abu Thraya e Hamza… Leggi ...