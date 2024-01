Israele ammette l’uccisione per errore di una bambina di 4 anni

(Di lunedì 8 gennaio 2024) . Ecco cosa è accaduto secondo una prima ricostruzione La polizia israeliana ha ammesso di aver ucciso perunapalestinese di 4durante il tentativo di neutralizzare un uomo, che alla guida di un’auto, si era schiantato contro un checkpoint in Cisgiordania. Secondo quanto ricostruito, il veicolo con a bordo un uomo e una donna ha accelerato nei pressi del checkpoint nella città di Biddu, ferendo leggermente una giovane agente della polizia di frontiera. In quel momento, i poliziotti hanno aperto il fuoco, uccidendo entrambi, ma gli spari hanno raggiunto accidentalmente anche il veicolo che viaggiava subito dietro e al cui interno si trovava la bimba. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e nonostante gli immediati soccorsi, la piccola è stata dichiarata morta poco dopo. Secondo i dati, sarebbero più di 10 i ...

