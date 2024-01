Isee 2024 | la documentazione necessaria per ottenerlo

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Dal 1° gennaio è possibile fare le richiesta del Modello. Il primo passo per poter assolvere a questo adempimento è quello di provvedere a compilare la DSU. Per effettuare i calcoli ai fini dell’è necessario produrre i documenti reddituali e patrimoniali che fanno capo al nucleo familiare. È necessario, inoltre, produrre le informazioni anagrafiche, che devono essere consegnate direttamente al CAF o che devono essere indicate sul portale dell’Inps, che è stato dedicato alla compilazione della DSU. Per quest’anno è stata introdotta un’importante novità. La Legge di Bilancio, infatti, ha escluso dal calcolo del reddito i titoli di Stato fino ad un massimo di 50.000 euro. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo come debba essere effettuata questa importante operazione. Modello...

... oltre a essere regolari assegnatari di una casa popolare Atc, occorrono alcuni requisiti, tra cui avere un indicatoreemesso nelnon superiore a 7.086,94 e aver pagato entro il 29 marzo ......fino ad un massimo di 3.600 euro per i nuclei familiari che abbiano un minore under 10 e un... Contributo straordinario su bollette luce: valido per i primi tre mesi del, questo bonus spetta ...Per potervi accedere occorre essere regolari assegnatari di una casa Atc, essere in possesso di un indicatore ISEE 2024 non superiore a 7.086,94 euro e versare entro la scadenza del 29 marzo 2024 la ...Svelato il nuovo piano degli incentivi statali previsti per le auto elettriche e per i modelli ibridi. Contributi anche per le altre vetture.