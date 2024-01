Iscrizioni scuola 2024-25 | i dati | le famiglie “snobbano” i consigli dei docenti Quasi il 60% preferisce il fai da te”

Pubblicato il 29 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Al via dal 23 gennaio 2024 le iscrizioni al nuovo Liceo del Made in Italy . È stata infatti ... (dayitalianews)

Dal 18 gennaio al 10 febbraio è prevista la finestra per le famiglie per inoltrare la domanda di Iscrizioni a scuola per l'anno scolastico ... (orizzontescuola)

... possono attivare, per l'anno scolastico 2024/2025, lealle prime classi del liceo ... Le news dellain primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno ...Sono aperte dal 9 gennaio e fino a mercoledì 31 gennaio 2024 lealle scuole dell'infanzia comunali per l'anno scolastico 2024/2025, per i bambini nati ...- tematiche/giovani -- e - ...Entro il 15 gennaio le scuole, i licei delle scienze umane che già hanno attivo l’indirizzo economico-sociale, possono richiedere l’attivazione delle classi prime del nuovo liceo del made in Italy. Le ...Nuova svolta nel caso Ferragni. L'ipotesi di reato, ancora da formulare, potrebbe essere non più frode in commercio bensì truffa.