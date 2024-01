Iscrizioni anno scolastico 2024-25 | tutte le date e le modalità Al via da oggi in Valle d’Aosta | Trentino e Alto Adige

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Al via dale domande di iscrizione all'-25 ind'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano. L'avvio delleperle altre regioni è invece fissato al 18 gennaio dalle ore 8 e fino alle ore 20 del 10 febbraio, come da nota ministeriale n. 40055 del 12 dicembre 2023. L'articolo .

Con Decreto direttoriale n. 53 del 13 dicembre 2023 il Ministero dell'istruzione e del merito com Unica che per le Iscrizioni relative all’a.s. ... (orizzontescuola)

Con Decreto direttoriale n. 53 del 13 dicembre 2023 il Ministero dell'istruzione e del merito com Unica che per le Iscrizioni relative all’a.s. ... (orizzontescuola)

Secondo uno studio pubblicato di recente, i partiti più radicali del Paese, che quest'... ad Atene, in Grecia; Sono aperte lealla conferenza della Commissione sul tema ' Il piano ...Il mese di gennaio è quello del rientro a scuola dopo le vacanze di Natale e soprattutto quello delleall'scolastico successivo. Quest'lealla scuola per il 2024 - 2025 partono più tardi: dal 18 gennaio per elementari, medie e superiori. Questa non è l'unica novità: cambiano le modalità di iscrizione, ci sono nuovi ...(FERPRESS) – Roma, 8 GEN – Anche nell’anno accademico 2023/2024, Sapienza Università di Roma è lieta di annunciare la 19ª edizione del Master universitario di secondo livello in Ingegneria delle ...Elementari, medie e superiori: adesioni solo online, c’è tempo sino al 20 febbraio. Debutta la Piattaforma Unica ma serve l’identità digitale. Al palo i nuovi ...