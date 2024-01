Irruzione artica sull’Italia | meteo oggi e domani | previsioni

Un'di ariaè destinata a provocare ulteriori precipitazioni su tutto il Paese, già da oggi lunedì 8 gennaio, con la neve che questa volta potrà arrivare davvero fin sulle pianure. ...L'di ariache raggiungerà la Penisola subito dopo la giornata di domenica, porterà un ulteriore calo delle temperature e potrà a tratti favorire qualche nevicata fino a bassa quota. Lo ...L'irruzione di aria artica è arrivata sull'Italia portando un ulteriore calo delle temperature che potrà a tratti favorire qualche nevicata fino a quote piuttosto basse.Arrivano freddo e neve (anche a bassa quota) per colpa dell'irruzione di aria artica. Saranno ancora giorni di gelo - soprattutto al Nord - in Italia da lunedì e per tutta la ...