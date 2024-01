Io capitano di Matteo Garrone presto in TV | quando e dove andrà in onda il film candidato ai Golden Globe 2024

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Iodiha una data di messa inin TV: eccoverrà trasmesso in prima visione ilche potrebbe rappresentare l'Italia ai prossimi Oscar. Iodiarriveràin TV. Sarà Sky a trasmettere ilin prima visione, in versione originale con sottotitoli, lunedì 29 gennaio,, cioè, si saprà già se la pellicola sarà stata inserita tra i miglioriinternazionali in corsa per l'Oscar. L'annuncio dell'Academy, infatti, è atteso nel pomeriggio di martedì 23 gennaio. Ioin TV: canali e orari Ildi...

NEW YORK – “Io Capitano” di Matteo Garrone entra nella shortlist dei 15 migliori film internazionali in corsa per l’ Oscar . L’annuncio è arrivato ora ... (lopinionista)

NEW YORK – “Io Capitano” di Matteo Garrone entra nella shortlist dei 15 migliori film internazionali in corsa per l’ Oscar . L’annuncio è arrivato ora ... ()

" IO", intensa pellicola firmata daGarrone arriva in prima tv in versione originale con sottotitoli lunedì 29 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), ...IodiGarrone arriverà presto in TV . Sarà Sky a trasmettere il film in prima visione , in versione originale con sottotitoli, lunedì 29 gennaio , quando, cioè, si saprà già se la ...Entrambi saranno presenti anche in Olanda: Milan, in pèartivcolare, sarà capitano del quartetto nell'inseguimento a squadre. Del gruppo endurance fanno parte anche i giovanissimi Niccolò Galli (21 ..."Oppenheimer" di Christopher Nolan è il film dell’anno e i Golden Globe lo hanno appena ratificato. I premi della stampa estera a Hollywood, considerati l’anticamera degli Oscar, incoronano il colossa ...