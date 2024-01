‘Io Capitano’ battuto a Beverly Hills

Nulla da fare perdi Matteo Garrone, in corsa per il titolo di Miglior film non in inglese, vinto da Anatomia di una caduta di Justine Triet. Ecco tutti i film premiati con i Golden Globe ...Delusione per l'Italia:di Matteo Garrone viene battuto da Anatomia di una caduta nella categoria dei film non in lingua inglese. Il lavoro di Justin Triet si porta a casa anche una ...