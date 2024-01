Inzaghi | un record d’inverno con l’Inter | ma al ritorno due trend da invertire! – CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Simonesi è superato nella prima parte di stagione. Ma nel girone didovrà superare due limiti avuti finora, non solo con. Ne parla Corriere dello Sport.– Il girone d’andata del campionato di Serie A si è concluso nel migliore dei modi per: testa della classifica, con due punti in più sulla seconda, e titolo di campione. Sorride anche Simoneche, pur puntando alla seconda stella che è ancora troppo lontana, si gode il momento nerazzurro. E si gode, anche, un suo personalissimo: la chiusura della prima parte di stagione a 48 punti. Si tratta del suo primato in carriere in Serie A, fra Inter e Lazio. TABÚ – Per conquistare lo scudetto, ormai obiettivo stagionale dichiarato apertamente, è ...