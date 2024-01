Intossicazione a Pergo | la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro rassicura sulla situazione e ringrazia gli operatori di soccorso

Leggi su lortica

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Dopo la grande apprensione per le notizie che, sin dal pomeriggio dell’Epifania, si sono diffuse in merito a quanto accaduto nella parrocchia di, nel cortonese, a causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento della chiesa, la comunità diocesana diapprende ora con sollievo e gratitudine al Signore le buone notizie concernenti il recupero dei fedeli, molti dei quali bambini, che sabato si trovavano negli ambienti della parrocchia e che sono rimasti intossicati: a tutti loro, e alle loro famiglie, va il pensiero solidale e affettuoso dellae del vescovo Andrea Migliavacca. Riconoscenza viene espressa, poi, in particolare, nei confronti di quanti si sono prodigati per soccorrere tutti coloro che sono rimasti coinvolti in questa triste vicenda, a ...