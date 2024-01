Intermania | due anni di testa a testa con la Juve | le polemiche arbitrali spengono quelle sul calendario

LA CHIAVE - 'Sarannobattaglie', come ha detto Inzaghi. In un contesto del genere, confasi difensive affidabili, la sensazione è che la differenza la faranno gli attaccanti: Lautaro e Thuram ...Checché se ne dica, l'Inter non hasquadroni per competere ai massimi livelli sia in Italia, sia in Europa. Nonostante le smentite di rito, i nerazzurri hanno deciso di dare la priorità al ...