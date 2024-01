Inter-Verona | responsabile arbitri Gervasoni | “Il gol del 2-1 andava annullato | parleremo col Var Nasca”

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il membro della commissione AIA, Andrea, è ospite di Open Var su Dazn per analizzare gli episodi arbitrali e in particolare il contestatissimo 2-1 di Frattesi incol fallo di Bastoni non considerato tale dal Var: “Analizzeremo l’episodio con calma, il goled è stato un errore. Dobbiamo parlare con calma con il Varper capire se ha valutato l’vento di Bastoni come un body check. Vogliamo dare tranquillità a lui, qualche passaggio in Serie B per recuperarlo in vista del resto della stagione e vediamo come reagisce”. E sul gol del 2-0in Sassuolo-Fiorentina: “Anche l’vento Var in Sassuolo-Fiorentina è per noi un errore”. SportFace.