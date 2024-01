Inter-Verona | gol da annullare per fallo di Bastoni | il ‘verdetto’

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – Il gol del 2-1 per l’contro ilera daperdisu Duda. Il verdetto dell’ex arbitro Andrea Gervasoni, ora assistente del designatore Gianluca Rocchi, chiude il ‘caso’ che ha monopolizzato l’ultima giornata di campionato ma non spegne le polemiche legate all’uso del Var in Serie A. “Sono favorevolissimo” al Var “ma è chiaro che oggi c’è un’pretazione troppo soggettiva. Si dovrebbero cancellare tutte le possibilità di errore e negli ultimi tempi siamo stati molto sfortunati”, dice oggi il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Radio anch’io lo sport, accendendo i riflettori proprio sul tema della mancanza di uniformità nelle decisioni: quello che èin una partita, viene considerato regolare in ...

Hanno fatto rumore le proteste deldopo il rocambolesco finale del match con l'. Il club scaligero ha particolarmente contestato la gomitata di Bastoni in occasione del gol di Frattesi, mettendo in risalto il mancato ...... rispettivamente arbitro VAR ed assistente arbitro VAR in occasione della 19partita di calcio del Campionato di Serie A 2023/2024- Hellas, disputata alle ore 12:30 di sabato 6 gennaio ...Gol corretto puoi riprendere il gioco”. Le parole di Gervasoni sull'intervento di Bastoni su Duda in Inter-Verona: "Analizzeremo l'episodio con calma per capire il mancato intervento. Se è stato un ...Le polemiche post Inter-Hellas Verona hanno portato a un intervento da parte della Procura federale della Figc che ha aperto un procedimento nei confronti del direttore sportivo del Verona ...