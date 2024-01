Inter più forte anche dei torti arbitrali | altri hanno la memoria corta!

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La narrazione ha ormai preso piede: per cercare di screditare l’ci si attacca al sempreverde alibi degli arbitri. Ma in moltilacorta, visti i numerosisubiti dai nerazzurri che si sono però rivelati più forti di tutto.CORTA – Ormai il leit motiv è sempre lo stesso: l’vince perché aiutata dagli arbitri. Ci siamo abituati, visto che è l’unico argomento ormai rimasto ai detrattori per screditare una squadra che sta dominando il campionato, con ben 48 punti collezionati nel girone di andata. Detrattori dallacorta, perché sono diversi gli episodi chevisto l’penalizzata in stagione, con la differenza che la squadra di Simone Inzaghi è talmenteda riuscire ...