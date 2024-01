Inter | Marotta tuona | «Favoritismi? Siamo primi con merito»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Le parole di Beppe, amministratore delegato dell’, sui presunti favori arbitrali per i nerazzurri Beppe, dirigente dell’, ha parlato ai cronisti presenti presso l’Assemblea di Serie A. LE PAROLE – «Le polemiche – meglio, le critiche – devono investire il calcio italiano e bisogna accettarle. Il VAR è stato evocato da tutti. Non è stato preso come uno strumento per debellare gli errori degli arbitri, ma per ridurli. Poi ogni società deve mettere i pro e i contro a fine stagione. La soggettività esiste e gli errori anche. Poi credo che alla fine del campionato vincerà la squadra migliore.? Non voglio fare polemiche commentando queste dichiarazioni capziose. Lungi dal pensare che l’sia condizionata da, ...