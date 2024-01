Inter e rigori contro in stagione | +2 sulla Juventus… Unica a 0!

(Di lunedì 8 gennaio 2024) A smentire i detrattori dell’ci pensano, come sempre, i numeri. Dati imparziali e che sottolineano come a fare la differenza in questo girone di andata non siano stati gli arbitraggi, bensì la superiorità della squadra nerazzurra.– A sentire i detrattori dell’, e guardando la classifica deiin, ci si aspetterebbe una netta differenza rispetto alla Juventus inseguitrice. Una differenza che, effettivamente, è presente. Ma non a favore dei nerazzurri. Sono infatti due iconcessii nerazzurri nel girone di andata: unoil Bologna, segnato dai rossoblu, unoil Verona, sbagliato all’ultimo secondo di unminabile ...

